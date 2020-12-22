Рогозин напомнил США об общем деле и потребовал отменить санкции против Роскосмоса

«Эти санкции вредны, потому как создадут дополнительные препятствия и раздражения в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе, в частности, на МКС. А потому ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это „недоразумение“», — заявил Рогозин.

Руководитель Роскосмоса добавил, что эти санкции незаконны, как и все, которые США ввели в отношении российских компаний и некоторых граждан России раньше.

«Они (санкции — прим. ред.) глупы, поскольку к „конечным военным пользователям“ произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются», — прояснил ситуацию Рогозин.

Накануне Минторговли США опубликовало список из 45 российский и 58 китайских компаний, организаций и ведомств, против которых введут очередные санкции. Помимо предприятий Роскосмоса, в него вошли Объединенная авиастроительная корпорация, «Оборонпром», Ростех, «Вертолеты России», «Сухой», «Туполев» и другие.