Кремль подтвердил участие Путина в Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин действительно выступит на Генассамблее ООН. Однако его обращение будет записано заранее. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, руководство Генассамблеи само предложило записать выступление, учитывая ситуацию с пандемией. Россия в числе прочих получила приглашение. Сейчас идет подготовка речи, написало РИА «Новости».

Очередная, 75-я по счету сессия Генассамблеи ООН намечена на 21–29 сентября. Выступление Путина должно состояться 22-го числа. Первым покажут обращение президента Бразилии Жаира Болсонару, за ним идет американский лидер Дональд Трампа, следом — главы Турции, Китая, Чили и Кубы. Российский президент будет седьмым.

Лично на Генеральной ассамблее должны присутствовать Дональд Трамп и глава организации Антониу Гутерриш.

Ране Путин заявил, что Россия своевременно успевает реагировать на вызовы, с которыми сталкивается во время пандемии. В частности, школы и вузы без проблем перешли на дистанционное обучение прошедшей весной.