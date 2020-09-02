Путин может выступить на Генассамблее ООН 22 сентября

На юбилейной 75-й сессии Генассамблеи ООН, которая стартует 22 сентября, ожидается выступление президента России Владимира Путина. Дебаты в этом году запланированы в формате видеообращений.

Предварительная программа сессии уже составлена, сообщил ТАСС. В списке выступающих российский лидер значится седьмым.

До него на общеполитических дебатах к собравшимся обратятся президенты Бразилии, США и Турции, выступят главы Китая, Чили и Кубы. Планируется, что в этот же день на Генассамблее состоятся выступления иранского и французского лидеров.

Карантинные ограничения повлияли на формат дебатов: именно из-за них на мероприятии будут транслировать записанные видеовыступления. В ООН заметили, что главы государств могут лично приехать в штаб-квартиру организации. Запрета на это нет.

Пройдет неделя высокого уровня с 22 по 29 сентября. Известно, что лично на Генеральной ассамблее ООН могут приехать президент США Дональд Трамп и глава организации Антониу Гутерриш.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия оказалась готова к вызовам, которые были брошены стране «внезапно возникшей пандемией».