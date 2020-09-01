Путин ответил тем, кто считает Россию «страной-бензоколонкой»

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не является «страной-бензоколонкой». В очередной раз она это доказала на примере борьбы с пандемией.

Глава государства выступил на всероссийском открытом уроке, который прошел в режиме видеоконференции. Российский лидер подчеркнул, что во многих средних и высших учебных заведениях смогли организовать дистанционное обучение.

«Это говорит о том, что у нас в общем и целом страна оказалась готова к тому, чтобы немножко еще подтолкнуть этот процесс и быть готовым к тем вызовам, перед которыми мы оказались в результате внезапно возникшей пандемии», — заявил Путин. Его процитировало РИА «Новости».

Президент заметил, что российские школы и вузы были готовы технологически. Получается, что Россия может быстро адаптироваться в самых разных обстоятельствах, в том числе и во время эпидемий.

«Это говорит, что мы все-таки не только „страна-бензоколонка“, как некоторые пытаются нас представить», — отметил он.

Всероссийский открытый урок посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он прошел под девизом «Помнить — значит знать».

Новый учебный год в России традиционно начался с торжественных линеек. В этом раз из-за риска распространения коронавируса на них в основном пригласили только младшеклассников и одиннадцатиклассников.