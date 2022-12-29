Власть 29 декабря 2022, 13:47 Кремль переадресовал вопрос о защите крупных российских городов в другие ведомства Представитель Кремля Песков: администрация президента не отвечает за темы о защите городов pixels

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не отвечает на вопросы о защите крупных российских городов от атак. Он переадресовал данный запрос другим ведомствам. Об этом написало РИА «Новости».

«Это вопрос, которым, очевидно, администрация президента не занимается. Переадресую вас в другие ведомства, вы их прекрасно знаете», — сказал он.

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Так он ответил на вопрос о том, защищены ли крупные города России, в том числе Москва, от атак.

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Днем 29 декабря в соцсетях распространилась информация о том, что система противовоздушной обороны сработала около Энгельса Саратовской области. Губернатор региона Роман Бусаргин подтвердил, что система ПВО ликвидировала неопознанный объект в районе Энгельса.

Ранее на этой неделе на подлете к военному аэродрому в Энгельсе сбили украинские дроны. В результате падения обломков БПЛА погибли трое российских военных, прощание с ними прошло 28 декабря.