29 декабря 2022, 13:47
Кремль переадресовал вопрос о защите крупных российских городов в другие ведомства
Представитель Кремля Песков: администрация президента не отвечает за темы о защите городов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не отвечает на вопросы о защите крупных российских городов от атак. Он переадресовал данный запрос другим ведомствам. Об этом написало РИА «Новости».
«Это вопрос, которым, очевидно, администрация президента не занимается. Переадресую вас в другие ведомства, вы их прекрасно знаете», — сказал он.
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Так он ответил на вопрос о том, защищены ли крупные города России, в том числе Москва, от атак.
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Днем 29 декабря в соцсетях распространилась информация о том, что система противовоздушной обороны сработала около Энгельса Саратовской области. Губернатор региона Роман Бусаргин подтвердил, что система ПВО ликвидировала неопознанный объект в районе Энгельса.
Ранее на этой неделе на подлете к военному аэродрому в Энгельсе сбили украинские дроны. В результате падения обломков БПЛА погибли трое российских военных, прощание с ними прошло 28 декабря.
Кремль
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