Происшествия 29 декабря 2022, 12:41 Губернатор Саратовской области подтвердил срабатывание системы ПВО в Энгельсе Губернатор Саратовской области Бусаргин: под Энгельсом уничтожили неопознанный объект

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Системы ПВО уничтожили неопознанный объект в Энгельсском районе, написал в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, угрозы для жителей региона нет.

«На территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет», — подчеркнул глава региона.

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Бусаргин обратил внимание, что в СМИ в очередной раз распространяют информацию о необходимости эвакуации из Энгельса. Он отметил, что это не требуется и призвал население сохранять спокойствие.

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Ранее в пресс-службе губернатора Саратовской области заявили о начале проверки сообщений о срабатывании системы ПВО в Энгельсе. На место происшествия отправились оперативные службы.

Днем 29 декабря система ПВО сработала в Клинцовском районе, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, российские военные сбили украинские беспилотники. В результате огневой работы пострадавших и разрушений зданий нет.