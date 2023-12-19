Власть 19 декабря 2023, 12:44 Кремль отказался раскрыть формат новогоднего обращения Путина Песков не стал раскрывать содержание новогодней речи Путина РИА «Новости»

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Формат и содержание новогоднего обращения президента России Владимира Путина никогда не анонсировали. В этом году изменений не будет. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал вопрос одного из сотрудников СМИ, который напомнил, что в прошлом году глава государства записывал новогоднее обращение вместе с участниками специальной военной операции, а не на фоне Кремля, как обычно. Журналист поинтересовался, планируется ли в этом году новый формат поздравления президента.

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«Как вы знаете, мы никогда это не анонсируем и не будем анонсировать в этом году», — заявил Песков.

Последнее новогоднее обращение президента России Владимира Путина стало самым продолжительным за всю историю. Речь главы государства продлилась девять минут. Запись поздравления провели в штабе Южного военного округа.

По данным компании Mediascope, новогоднее обращение Путина заняло первое место по числу телезрителей в новогоднюю ночь.

Президент России объявил, что в этом году планирует встретить Новый год вместе с близкими людьми, чтобы под бокал шампанского вести разговор на бытовые темы.