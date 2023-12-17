Власть 17 декабря 2023, 13:25 Бокал шампанского и бой курантов. Путин рассказал, как встретит Новый год Президент Путин встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими Unsplash

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Президент Владимир Путин заявил, что планирует встретить Новый год в окружении близких с бокалом шампанского. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Корреспондент напомнил Путину — тот два года назад говорил, что в новогоднюю ночь смотрит обращение президента и ждет боя курантов. Сценарий повторится и в этот раз.

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«Дальше бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы», — признался глава государства.

Соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» также поинтересовался, удивит ли президент родных подарками. Тот ответил, что еще ничего не купил.

«Я еще не был в магазине, еще не выбирал этих подарков. Но постараюсь, разумеется, для тех людей, с которыми я встречаю Новый год, сделать что-то приятное», — подчеркнул он.

Ранее Путин в интервью Зарубину рассказал о коварном плане Запада после распада СССР. Оказалось, что некоторые страны надеялись развалить и Россию, поделить ее на несколько частей, подчинить себе и пользоваться их ресурсами.