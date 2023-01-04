Общество 04 января 2023, 22:14 Названо самое популярное эфирное событие 2022 года Новогоднее обращение Путина стало самым популярным эфирным событием 2022 года РИА «Новости»

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Первую строчку самого популярного отдельного эфирного события 2022 года заняло новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Об этом сообщили РИА «Новости» в ВГТРК. Анализ данных провели на основе информации Mediascope.

«Самые популярные отдельные эфирные события в 2022 году вышли в контексте празднования Нового года», — говорится в сообщении.

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На второй строчке оказалась «Новогодняя ночь на Первом», а тройку лидеров замкнул «Голубой огонек на Шаболовке» на телеканале «Россия».

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Новогоднее обращение главы государства в россиянам в 2022 году стало самым продолжительным. Оно продлилось девять минут. Также Путин впервые обратился к жителям России не на фоне Кремля, а из штаба Южного военного округа. Президент выступил в окружении военнослужащих и участников спецоперации.

Всех бойцов спецоперации глава государства назвал героями. Также Путин заявил, что разделяет боль родственников погибших военнослужащих.

Судьбоносные события 2022 года, по словам президента, заложили основу независимости страны.

Как сообщило Ura.ru, второ место в рейтинге заняли первые части «Новогодней ночи на Первом», а третье — «Голубой огонек на Шаболовке», который прошел в эфире «России 1».