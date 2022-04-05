Песков: переход на оплату экспортных товаров в рублях будет постепенным

Россия не станет спешить с переходом на оплату в рублях за экспортные товары. Процесс будет планомерным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 5 апреля.

По его словам, «здесь нет места для резких движений».

«Должна быть абсолютно продуманная, планомерная, тщательно выверенная работа. По-другому действовать невозможно», — отметил представитель Кремля, его процитировало РИА «Новости».

Так Песков ответил на вопрос о том, когда ожидать следующих шагов после принятия решения о приеме оплаты газа от недружественных стран в рублях.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина вступил в силу 1 апреля. Он стал ответом на экономическую войну, объявленную России Западом. Путин назвал переход на новый порядок оплаты поставок газа шагом к финансовому суверенитету РФ.

Для Запада это решение стало неожиданностью. Страны G7 отказались платить за газ в рублях. Словакия и Молдавия согласились, Латвия, Армения и Венгрия ведут переговоры по этому вопросу.