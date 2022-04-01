Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского

Турция готова взять на себя организацию и провести на своей площадке встречу лидеров России и Украины. Предложение в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным озвучил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило РИА «Новости».

Эрдоган, заметили в канцелярии турецкого лидера, указал на важность для сторон поддерживать диалог на всех уровнях, чтобы прийти к соглашению.

«Турция хочет увенчать свои мирные усилия встречей президентов России и Украины», — отметили в пресс-службе президента Турции.

Кремль в своем сообщении отметил, что Путин поблагодарил Эрдогана за организацию очередного раунда переговоров российской и украинской делегаций, который прошел в Стамбуле. Главы двух государств обсудили гуманитарные вопросы и договорились поддерживать контакт.

На прошедшей в Стамбуле встрече российской и украинской делегаций Эрдоган заявил, что конфликт двух стран не выгоден никому. Он призвал стороны прийти к единому соглашению и подчеркнул, что Турция готова содействовать организации переговоров президентов России и Украины.