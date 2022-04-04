Лавров напомнил, на каких условиях Путин встретится с Зеленским

Конкретный результат на переговорах российской и украинской делегации может стать основанием для саммита президента РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского.

Условие для встречи глав двух государств озвучил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого привело РИА «Новости».

«Когда может состояться саммит президентов России и Украины — тоже президент Путин не раз говорил: как только будет результат, для закрепления этого результата такой саммит может вполне быть созван», — подчеркнул министр.

Слова американского президента Джо Байдена, который назвал Путина военным преступником, являются свидетельством проблем с совестью у политиков США, отметил Лавров. Многие из них стояли у истоков войн в Ираке, Ливии и Сирии.