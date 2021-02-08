Кремль объяснил высылку европейских дипломатов из России

Высылка иностранных дипломатов из России была предпринята в связи с действиями заграничных диппредставительств во время незаконных акций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Высылка дипломатических представителей нескольких зарубежных стран из России — следствие тех действий, которые были предприняты иностранными посольствами в Москве на фоне несанкционированных протестов, сообщил представитель Кремля.

«Российская сторона четко продемонстрировала, что подобное она терпеть не намерена», — подчеркнул Песков.

МИД РФ в пятницу объявил персонами нон грата дипломатов Швеции, Польши и Германии, которые принимали участие в незаконных митингах в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств вышеупомянутых стран были вызваны в МИД РФ, где им заявили протест и объяснили, что участие в несогласованных акциях неприемлемо и противоречит их дипломатическому статусу. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее назвала высылку европейских дипломатов вынужденной мерой.