Высылку трех европейских дипломатов из России в МИД назвали вынужденной мерой

«К сожалению, были вынуждены применять меры, которые нас просто вынудили принять: высылка дипломатов из трех европейских стран, стран Евросоюза, которые участвовали непосредственно в мероприятиях, которые не были санкционированы», — объяснила Захарова.

5 февраля МИД России выслал немецкого, польского и шведского дипломатов за участие в незаконной акции 23 января. Перед этим их вызвали в ведомство и заявили протест. Представителям трех стран Европы объяснили, что участие в несанкционированных мероприятиях с их стороны неприемлемо, так как это не соответствует дипломатическому статусу.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон осуждает это решение. Он отметил, что Россия якобы отошла от своих международных обязательств.