Россия выслала трех европейских дипломатов за участие в незаконной акции
Им объяснили, что участие в несанкционированных мероприятиях с их стороны неприемлемо. Это не соответствует их дипломатическому статусу.
«Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены persona non grata. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.
В министерстве надеются, что персонал дипломатических миссий Германии, Польши и Швеции будет строго следовать нормам международного права.
В январе МИД выслал двух сотрудников посольства Нидерландов в ответ на безосновательное объявление персонами нон грата в декабре 2020 года двух сотрудников дипмиссии России в европейской стране.