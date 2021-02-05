Россия выслала трех европейских дипломатов за участие в незаконной акции

МИД России выслал немецкого, польского и шведского дипломатов за участие в незаконной акции 23 января. Предварительно их вызвали на Смоленскую площадь и заявили протест.

Им объяснили, что участие в несанкционированных мероприятиях с их стороны неприемлемо. Это не соответствует их дипломатическому статусу.

«Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены persona non grata. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

В министерстве надеются, что персонал дипломатических миссий Германии, Польши и Швеции будет строго следовать нормам международного права.

В январе МИД выслал двух сотрудников посольства Нидерландов в ответ на безосновательное объявление персонами нон грата в декабре 2020 года двух сотрудников дипмиссии России в европейской стране.