Кремль объяснил введение обязательной вакцинации в некоторых регионах

Обязательная вакцинация касается людей, работающих в определенных сферах. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение вакцинировать жителей ряда регионов.

«Это отдельное решение, отдельно глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий. Это не решение об обязательной вакцинации, это решение об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики», — сказал Песков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

В понедельник, 28 июня, стало известно о введении обязательной вакцинации в Смоленской и Тверской областях. Прививку от коронавируса обязали сделать работников общепита, сферы торговли и услуг, а также ряда других сфер.

Также обязательная вакцинация требуется группе людей в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской области и ряде других регионов.

В Москве с 28 июня в силу вступили новые ограничительные меры. Среди них — перевод 30% сотрудников всех компаний на удаленку, проход в рестораны и кафе по QR-коду.

За последние сутки в России зафиксировали более 21 тысячи случаев коронавируса. Больше всего зараженных — в Москве, Подмосковье и Петербурге.