Антирекорды по числу умерших от COVID-19 зафиксировали в Москве и Петербурге

За последние сутки в 85 регионах России подтвердили 21 650 случаев заражения коронавирусом. Причем в Москве и Санкт-Петербурге зафиксированы новые антирекорды по числу смертей.

За последние 24 часа в российской столице от ковида скончались 124 человека, в Петербурге — 110 человек. При этому за сутки до этого в Москве умерли 114 пациентов, в Петербурге — 106.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве (+7246), Подмосковье (+2722) и Санкт-Петербурге (+1335). Всего за последние 24 часа по всей стране выздоровели 12 626 человек, скончались — 611. Общее число зараженных с начала пандемии составило 5 472 941.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 8 842 793 ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ситуация с заболеваемостью СОVID-19 вновь обострилась в начале июня. Власти ряда регионов в связи с этим ввели ограничительные меры. В Москве 30% сотрудников всех компаний перешли на удаленный режим работы. Кроме того, в кафе и рестораны в столице теперь можно зайти только при наличии QR-кода. Его получают те люди, которые привились, получили отрицательный результат теста на коронавирус или у кого есть антитела.

Одна из важнейших мер для борьбы с эпидемией — обязательная вакцинация. Привиться должны люди, работающие в определенных сферах.