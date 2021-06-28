Обязательную вакцинацию ввели в Тамбовской и Смоленской областях

В Тамбовской области решили ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий работников. Об этом сообщили на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Вакцинироваться в Тамбовской области обяжут работников в сферах торговли и услуг, общепита, пищевой промышленности, образования, здравоохранения, общественного транспорта и такси, социальной защиты и других отраслей, относящихся к группе риска. Постановление подписал главный санитарный врач региона Владимир Агафонов.

Заболеваемость ковидом в Тамбовской области со второй декады мая выросла на 70%, согласно данным регионального Роспотребнадзора. С начала пандемии выявлено 34 565 случаев заражения коронавирусом.

Обязательную вакцинацию для определенных категорий работников также ввели в Смоленской области. На сайте регионального Роспотребнадзора сообщили, что сделать прививку обяжут сотрудников в ряде сфер, включая торговлю и услуги, ЖКХ, транспорт, доставку продуктов, подразделения банков, музеи, театры и концертные залы.