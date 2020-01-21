Кремль объяснил оперативность работы с поправками к Конституции

Законопроект о внесении поправок в Конституцию невозможно «откладывать в долгий ящик». Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил оперативную работу над изменением документа.

«Любые инициативы главы государства встречаются с большим вниманием и реализуются в приоритетном порядке, это реальность, в которой мы существуем. В долгий ящик ничего откладываться не будет», — заявил Песков. Его процитировал РБК.

Он добавил, что весь процесс принятия поправок пройдет вместе с их обсуждением. В связи с этим будет открыта информационная кампания. Когда именно поправки примут, представитель Кремля затруднился ответить. Вместе с тем он подчеркнул, что долго растягивать этот процесс никто не будет.

Владимир Путин объявил о грядущей конституционной реформе во время послания Федеральному собранию 15 января. 20 января в Госдуму внесли законопроект о поправках к Конституцию. Так, предлагается сделать более жесткими требования к кандидатам на пост президента. Глава государства на момент начала избирательной кампании должен жить в России не менее 25 лет.

Также возможные изменения связаны с индексацией пенсии, размером оплаты труда. Обсуждение поправок должно пройти в Думе 23 января. После этого проект закона вынесут на всенародное голосование.