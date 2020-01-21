Кремль рассказал о предстоящем обсуждении сути поправок в Конституцию

Проект закона о поправках в Коституцию еще будет обсуждаться. В стране пройдет информационная кампания. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Об этом же говорится, что, безусловно, это будет все сопровождаться массированным обсуждением, собственно, сути предлагаемых поправок. То есть обсуждение и информационная кампания еще предстоят», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Перед этим у него спросили, будет ли проводиться информационная кампания, а также отдельное обращение президента касательно поправок или дополнительные разъяснения.

20 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона о поправках в Конституцию. Согласно документу, предлагается сделать более жесткими требования к кандидатам на пост главы государства. В частности, президент не должен иметь иностранного гражданства и должен проживать в России минимум 25 лет. Также поправки касаются минимального размера оплаты труда, индексации пенсий и других положений.

Депутаты проведут обсуждение поправок 23 января. А после одобрения парламентариями законопроект вынесут на всенародное голосование.