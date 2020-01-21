Кремль рассказал о предстоящем обсуждении сути поправок в Конституцию
«Об этом же говорится, что, безусловно, это будет все сопровождаться массированным обсуждением, собственно, сути предлагаемых поправок. То есть обсуждение и информационная кампания еще предстоят», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.
Перед этим у него спросили, будет ли проводиться информационная кампания, а также отдельное обращение президента касательно поправок или дополнительные разъяснения.
20 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона о поправках в Конституцию. Согласно документу, предлагается сделать более жесткими требования к кандидатам на пост главы государства. В частности, президент не должен иметь иностранного гражданства и должен проживать в России минимум 25 лет. Также поправки касаются минимального размера оплаты труда, индексации пенсий и других положений.
Депутаты проведут обсуждение поправок 23 января. А после одобрения парламентариями законопроект вынесут на всенародное голосование.