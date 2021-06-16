Кремль не видит поводов для вычеркивания США из списка недружественных стран

У Кремля пока нет причины вычеркнуть США из списка недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости».

По его словам, встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошла так, как и ожидала российская сторона.

Первые переговоры лидеров России и США длились более 4,5 часа, включая перерыв. По итогам было принято несколько решений. Владимир Путин сообщил, что договорился с американским коллегой о проведении консультаций по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

Байден поругался с собственными журналистами. Он закончил общение с журналистами из США на ноте раздражения и абсолютного непонимания друг друга. После ссоры с репортерами Байден завершил свое первое зарубежное турне и улетел из Женевы в США.