Байден поругался с собственными журналистами и улетел из Женевы. Видео

Американский президент Джо Байден закончил общение с журналистами из США на ноте раздражения и абсолютного не понимания друг друга. После ссоры с репортерами Байден завершил свое первое зарубежное турне и улетел из Женевы в США.

Журналисты в конце пресс-конференции буквально атаковали Байдена. Они снова и снова просили его прокомментировать: как так вышло, что Владимир Путин на саммите не признал приписываемые России хакерские атаки, но при этом американский лидер считает переговоры вполне успешными.

На это Байден сказал, что его плохо слушали — на самом деле он не говорил, что поведение Путина должно измениться. В итоге после попытки объясниться, он психанул и ушел.

— Вы уверены, что Путин изменит свое поведение?

— Я разве говорил, что он изменит свое поведение? Откуда вы вообще это берете? Я говорил, что если что-то и повлияет на те или иные его поступки, то это отношения в мире.

— Но по итогу встречи президент России так и не признал, что кибератаки на инфраструктуру США были осуществлены по вине России. Как можно считать эту встречу продуктивной?

— Вы вообще не поняли, что произошло! Вы не слушали меня!

После этого президент, не прощаясь, ушел с охраной в здание.