Путин и Байден приняли совместное заявление по итогам саммита

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам переговоров в Женеве приняли совместное заявление о поддержке стратегической стабильности. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны», — говорится в заявлении.

Путин и Байден отметили, что недавнее продление договора СНВ свидетельствует о приверженности двух стран контролю над ядерными вооружениями.

Россия и США подтверждают свою приверженность тому принципу, что в ядерной войне не может быть победителей. Поэтому она никогда не должна быть развязана.

В ближайшее время Россия и США запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности. Он будет «предметным и энергичным», говорится в заявлении Путина и Байдена. Посредством диалога страны будут стремиться заложить основу будущих мер по сдерживанию рисков.

Путин и Байден в среду провели встречу на вилле Ла Гранж в Женеве. Их переговоры продолжались около 3,5 часа.