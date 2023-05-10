Власть 10 мая 2023, 15:33 Кремль не видел обращение Пригожина в День Победы Пресс-секретарь президента Песков: Кремль не видел обращение Пригожина в День Победы Соцсети

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Обращение основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, опубликованное 9 мая, не видели в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Не видели, нет. <...> Ничего не могу сказать. Вчера, вы знаете, чем мы занимались, было много гостей, много мероприятий», — сказал Песков.

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Пресс-служба Пригожина опубликовала накануне его видеообращение. Он сообщил, что «вагнеровцы» не уйдут из Артемовска еще несколько дней. Бизнесмен добавил, что «Вагнер» получил лишь 10% от необходимых боеприпасов.

Пригожин ранее заявил, что выведет своих людей из Артемовска 10 мая. После этого глава Рамзан Кадыров пообещал отправить туда бойцов спецотряда «Ахмат».

Сражение за Артемовск уже идет более полугода. Минобороны России сообщило в среду, 10 мая, что подразделение ВСУ потерпело поражение на западе города.