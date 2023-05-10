Важное 10 мая 2023, 14:35 Подразделение ВСУ потерпело поражение на западной окраине Артемовска Минобороны сообщило о продолжении наступления российских сил в двух районах Артемовска РИА «Новости»

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Штурмовые отряды российских сил продолжили наступление и освобождение кварталов на северо-западе и западе Артемовска. Действия противника на флангах сдерживают подразделения воздушно-десантных войск. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В этом районе проведения специальной военной операции авиация южной группировки войск провела десять вылетов самолетов и два удара с вертолетов. В результате действий авиации и огня артиллерии поражения понесли три бригады ВСУ, одна из которых находилась в западной части Артемовска.

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«Поражены подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Ступочки Донецкой Народной Республики и западной окраины города Артемовск», — заявил Конашенков.

За минувшие сутки южная группировка российских войск выполнила 98 огневых задач на Донецком направлении. В результате уничтожены более 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».