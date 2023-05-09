09 мая 2023, 12:11
Выход бойцов ЧВК «Вагнер» из Артемовска отложили на несколько дней
Предприниматель Пригожин: бойцы ЧВК Вагнер останутся в Артемовске еще на несколько дней
Бойцы частной военной компании «Вагнер» не оставят свои позиции в Артемовске (украинское название — Бахмут) и в ближайшие дни продолжат борьбу за освобождение города. Для полного контроля необходимо очистить еще два квадратных километра. Об этом заявил российский предприниматель Евгений Пригожин. Видео с его заявлением опубликовала пресс-служба бизнесмена.
Он отметил, что бойцы останутся на своих позициях, даже несмотря на то, что получили только 10% от обещанных снарядов.
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«Мы не уйдем из Артемовска, будем отстаивать еще несколько дней, пободаемся, а там разберемся», — заявил Пригожин.
Предприниматель подчеркнул, что если до 10:40 вторника, 9 мая, поступления боеприпасов не произойдет, то он покажет полное видео с разбором ситуации по военному обеспечению. По словам Пригожина, отступление «Вагнера» откроет вражеским войскам дорогу до Ростова-на-Дону.
Об уходе бойцов частной военной компании «Вагнер» из-за нехватки снарядов Пригожин объявил на минувшей неделе. Конечной датой отступления он назвал 10 мая и подчеркнул, что позиции передадут подразделениям Минобороны.
Через несколько дней предприниматель отметил, что получил гарантии о полном обеспечении боеприпасами и вооружения для продолжения боевых действий.
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
Евгений Пригожин
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