Политолог назвал выдумкой слухи о продолжении набора людей для службы в армии по окончании мобилизации | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 13:27 Политолог назвал выдумкой слухи о продолжении набора людей для службы в армии по окончании мобилизации Политолог Кошкин назвал ложью слухи о том, что миллион россиян хотят набрать для ВС России РИА "Новости"

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Частичная мобилизация, как сказал президент РФ Владимир Путин, завершена. Никаких доборов людей не будет. Такие слухи пытаются запустить противники российских властей. Такое мнение в беседе с «360» высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Сейчас президент [Владимир Путин] советуется с юристами, как завершить мобилизацию. Если нужен указ, что она завершена, значит будет указ. Если указа не надо, то достаточно информации о том, что частичная мобилизация завершена», — сказал он.

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Что касается того, ждать ли еще одну волну мобилизации, то это зависит от того, будет ли внешняя угроза для России.

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«Когда есть угроза извне — президент имеет право объявить военное положение. Эти решения (в том числе о частичной мобилизации — прим. ред.) назревают и публично проговариваются. Какие-то разговоры о том, что вместо 300 тысяч человек наберут миллион, — это все провокация со стороны тех, кто ведет информационную войну против нас. Ничего подобного нет», — объяснил собеседник «360».

Общество при необходимости проинформируют: какая угроза, откуда угроза.

«Все даже розданные повестки не реализуются, потому что пункты приема резервистов закрыты», — подчеркнул Кошкин.

Он напомнил, что ВС России набрали 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации: 41 тысяча находится в зоне театра военных действий, остальные проходят интенсивный курс обучения, возобновления навыков в соответствии со своей военно-учетной специальностью.

Законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от службы по мобилизации в данный момент обсуждается. Будет ли он принят и в каком виде, россияне узнают позже, отметил политолог.

«Они будут проходить срочную службу в соответствии с законом о всеобщей военной обязанности, проходить ее в районе юго-востока Украины они не будут», — подытожил Кошкин. .

Накануне Путин объявил о том, что частичная мобилизация в России завершена. Он добавил, что это Минобороны РФ выступило с предложением закончить мобилизационные мероприятия.