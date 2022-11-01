Политолог назвал выдумкой слухи о продолжении набора людей для службы в армии по окончании мобилизации | 360°

01 ноября 2022, 13:27
Политолог назвал выдумкой слухи о продолжении набора людей для службы в армии по окончании мобилизации
Политолог Кошкин назвал ложью слухи о том, что миллион россиян хотят набрать для ВС России
Частичная мобилизация, как сказал президент РФ Владимир Путин, завершена. Никаких доборов людей не будет. Такие слухи пытаются запустить противники российских властей. Такое мнение в беседе с «360» высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
Сейчас президент [Владимир Путин] советуется с юристами, как завершить мобилизацию. Если нужен указ, что она завершена, значит будет указ. Если указа не надо, то достаточно информации о том, что частичная мобилизация завершена», — сказал он.
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Что касается того, ждать ли еще одну волну мобилизации, то это зависит от того, будет ли внешняя угроза для России.
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«Когда есть угроза извне — президент имеет право объявить военное положение. Эти решения (в том числе о частичной мобилизации — прим. ред.) назревают и публично проговариваются. Какие-то разговоры о том, что вместо 300 тысяч человек наберут миллион, — это все провокация со стороны тех, кто ведет информационную войну против нас. Ничего подобного нет», — объяснил собеседник «360».
Общество при необходимости проинформируют: какая угроза, откуда угроза.
«Все даже розданные повестки не реализуются, потому что пункты приема резервистов закрыты», — подчеркнул Кошкин.
Он напомнил, что ВС России набрали 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации: 41 тысяча находится в зоне театра военных действий, остальные проходят интенсивный курс обучения, возобновления навыков в соответствии со своей военно-учетной специальностью.
Законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от службы по мобилизации в данный момент обсуждается. Будет ли он принят и в каком виде, россияне узнают позже, отметил политолог.Что касается осеннего призыва, то в этот раз призывников окажется меньше, чем в прошлый.
«Они будут проходить срочную службу в соответствии с законом о всеобщей военной обязанности, проходить ее в районе юго-востока Украины они не будут», — подытожил Кошкин. .
Накануне Путин объявил о том, что частичная мобилизация в России завершена. Он добавил, что это Минобороны РФ выступило с предложением закончить мобилизационные мероприятия.
Частичная мобилизация в РФ
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