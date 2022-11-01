Шойгу сообщил, что в районы боевых действий направили 87 тысяч мобилизованных | 360°

Важное 01 ноября 2022, 13:27 Шойгу сообщил, что в районы боевых действий направили 87 тысяч мобилизованных Глава Минобороны России Шойгу: три тысячи инструкторов готовят мобилизованных к СВО РИА "Новости"

Читать 360tv в

Из 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации в России, 87 тысяч отправили в районы боевых действий. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передал ТАСС.

«В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тысяч человек», — сказал он на селекторном совещании.

Реклама

К работе с мобилизованными привлекли порядка трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции на Украине. Сейчас на полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки. В учебных центрах готовят экипажи боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других.

Реклама

Шойгу подчеркнул, что сформированные подразделения должны применяться совместно с подразделениями, уже участвующими в СВО.

На совещании министр также заверил, что в зону СВО не будут отправлять срочников, пополняющих ряды вооруженных сил в рамках призывных кампаний. Всех завершивших срочную службу отправят домой.