Происшествия 06 июня 2023, 13:12 Удар по Каховской ГЭС нанесли по приказу из Киева — Песков Песков: Россия решительно отвергает обвинения в ударе по Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Об ударе по Каховской ГЭС распорядились власти Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия решительно отвергает обвинения в причастности к атаке на объект, сообщил ТАСС.

Представитель Кремля предупредил, что диверсия Украины на Каховской ГЭС может привести к очень тяжелым последствиям для нескольких десятков тысяч жителей региона.

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Ответственность за случившееся с гидроэлектростанцией должна нести Украина, указал Песков. Он добавил, что президент России Владимир Путин получает доклады по линии Минобороны и других служб о том, что происходит вокруг Каховской ГЭС.

«Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны», — заключил Песков.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что из-за прорыва Каховской ГЭС в Днепр попал большой, но не критичный объем воды. Это не помешает защите левобережья, подчеркнул он.