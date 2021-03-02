МИД РФ назвал новые санкции США враждебным антироссийским выпадом

Российский МИД ответил на новые санкции против РФ, о которых США официально объявили 2 марта. В ведомстве расценили решение американской стороны как враждебный антироссийский выпад, сообщил ТАСС.

В ведомстве призвали Вашингтон «не играть с огнем». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что мириться с ограничениями Москва не намерена.

«Москва <…> будет реагировать, исходя из принципа взаимности. Необязательно симметрично», — сказала она.

Под ограничениями со стороны США оказались семь высокопоставленных лиц России и несколько организаций. В список внесли главу ФСБ Александра Бортникова, руководителя ФСИН Александра Калашникова, генерального прокурора РФ Игоря Краснова, первого замглавы администрации Кремля Сергея Кириенко, замминистра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова и главу управления Кремля по внутренней политике Андрея Ярина.

Соединенные Штаты также ввели санкции против трех российских научно-исследовательских организаций, запретили предоставление России кредитов и внесли ее в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий.