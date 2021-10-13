Кремль назвал неуместными призывы к России признать ответственность за крушение Boeing под Донецком

Призывы к России признать ответственность за катастрофу MH17 абсолютно неуместны и недопустимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Boeing 777 разбился на территории Украины.

Представитель Кремля подчеркнул, что никаких окончательных вердиктов насчет виновного в крушении самолета нет.

«Подобные призывы [о признании вины Россией] абсолютно неуместны, недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины», — сказал Песков.

Воеing 777 разбился под Донецком 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, никто из них не выжил. В конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона предоставила мировому сообществу все данные с радаров по MH17. Но Украина отказывается передать их и переговоры с диспетчером.

Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко указывал на то, что Нидерландам были также переданы документы, которые свидетельствуют о том, что ракета ЗРК «Бук», поразившая Boeing, принадлежала Украине. Однако международная группа следователей эти данные проигнорировала.