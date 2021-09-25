Лавров: Россия предоставила все данные с радаров по MH17

Россия предоставила мировому сообществу все данные с радаров по MH17. Но Украина отказывается давать их и переговоры с диспетчером. Самолет потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Об этом заявил на пресс-конференции в ООН глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Мы про малайзийский Boeing предоставили все данные с радаров, многое другое. Украинцы отказываются давать данные с радаров, якобы они у них все выключились на период этой катастрофы, отказываются предоставлять переговоры диспетчера с самолета», — сказал Лавров.

Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко уже сообщал, что Россия передала Нидерландам не только данные с радаром, но и документы, свидетельствующие о том, что поразившая самолет ракета ЗРК «Бук» принадлежала Украине. Но следователи эти сведения проигнорировали.

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что Москва надеется на то, что суд в Гааге примет к сведению рассекреченные Минобороны России документы по делу о крушении MH17 на востоке Украины в 2014 году.