Россия выразила надежду на использование документов Минобороны по делу MH17

Россия надеется, что суд в Гааге примет к сведению рассекреченные документы Минобороны России по делу о крушении MH17 на востоке Украины в 2014 году. Россия готова продолжать сотрудничать с компетентными органами Нидерландов. Об этом РИА «Новости» рассказал посол России в Нидерландах Александр Шульгин.

«Мы неоднократно заявляли о причинах прекращения трехсторонних консультаций. Гаага, подав межгосударственную жалобу против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), попросту лишила такую работу всякого смысла», — сказал он.

По его словам, Россия рассчитывает, что окружной суд Гааги изучит и учтет сведения, которые предоставил оборонный концерн «Алмаз-Антей» при вынесении решения.

Дипломат сообщил, что аргументы России по поводу действий Украины были предоставлены в день крушения MH17. Россия сотрудничала с нанятыми голландцами для расследования НКО «Фонд безопасности полетов». Но результаты расследования того, почему Украина не закрыла небо над зоной крушения рейса MH17, оказались поверхностными и ничуть не прояснили ситуацию.

При этом российские аргументы, которые подтверждали недобросовестность действий Украины, были проигнорированы.

Шульгин отметил, что Россия в любом случае не отказывается от сотрудничества с компетентными органами Нидерландов по делу о крушении. Вот только надежд на эффективное сотрудничество становится меньше.