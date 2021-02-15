Кремль назвал интересным предложение Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал интересным предложение Илона Маска Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse. Но сначала надо понять, что именно имеет в виду американский инженер.

«В целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать», — привел слова Пескова журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил российского лидера пообщаться в новой социальной сети Clubhouse. Там пользователи обмениваются записанными аудиосообщениями.

Маск в своем обращении заявил, что для него будет большой честью поговорить с президентом России.

Попасть в Clubhouse могут только пользователи iOS. Чтобы зарегистрироваться в социальной сети, человек должен получить специальное приглашение, которое может отправить другой, уже зарегистрированный участник. В соцсети уже зарегистрировались многие знаменитые люди. Среди них основатель Facebook Марк Цукерберг.