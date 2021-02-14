Clubhouse — новая соцсеть для голосового общения, которая стремительно набирает популярность. Там нет чатов и возможности видеть собеседника — с ним можно только говорить, или просто слушать беседу других участников комнаты. Чем известнее становится сервис, тем больше мемов и шуток про него появляется. Собрали лучшие из них.

Что такое Clubhouse?

Попасть в Clubhouse могут только пользователи iOS — но и то не все. Чтобы зарегистрироваться в социальной сети, юзер должен получить инвайт — специальное приглашение, которое может отправить другой, уже зарегистрированный участник.

Общаться с другими людьми или слушать их разговоры можно с помощью комнат — каждая вмещает до пяти тысяч пользователей. В теории, можно побеседовать со своими кумирами — в Clubhouse уже зарегистрировались многие знаменитости, в том числе Илон Маск и Марк Цукерберг.

Пользователи других соцсетей по-своему объяснили, что же такое Clubhouse.

Чем Clubhouse хорош?

Что там происходит

Кому Clubhouse не нужен