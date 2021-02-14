Илон Маск пригласил Путина поговорить в приложении Clubhouse

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск на двух языках обратился к официальному аккаунту президента России Владимира Путина. Он пригласил российского лидера пообщаться в новую модную социальную сеть Clubhouse, в которой пользователи обмениваются записанными аудио сообщениями.

Илон Маск опубликовал свое обращение в Twitter.

«Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?» — написал Маск на английским языке. Он добавил уже на русском: «Было бы большой честью поговорить с вами».

Источник фото: Twitter.

Его подписчики немедленно начали выдвигать предположения, о чем же Маск хочет поговорить с Путиным? Многие предположили, что инженер будет уговаривать президента перейти с рублей на Dogecoin, самую дешевую разновидность клиптовалюты.

Илон Макс прекрасно знает, что изначально они были задуманы как шутка, и стоили меньше пенни за единицу. Но после того, как он несколько раз о них упомянул в соцсетях, Dogecoin начали расти в цене. Сейчас единица стоит 0,066926 доллара (4,95 рубля) и это большой прогресс.

Пользователи сошлись во мнении, что Путин наверняка согласится. Ведь все знают, как он любит собак.