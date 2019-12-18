Кремль назвал главное событие 2019 года

Открытие Крымского моста считают в Кремле одним из главных достижений уходящего 2019 года. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, до конца года возможны и другие знаковые события. По словам Пескова, главное еще произойдет.

«Я бы сказал, что главное еще произойдет. Очень важно — это и Крымский мост, это то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост», — заявил официальный представитель Кремля.

По мнению Пескова, в Кремле считают главными темы, связанные с развитием страны.

«Ну и международные события, наверное, тоже всегда остаются в поле внимания», — добавил Песков.

Крымский мост, соединивший Крым и Кубань, — самый протяженный в России. Его длина составляет 19 километров. Переправа была открыта мае 2018 года — с опережением на полгода. Первым по мосту проехал КамАЗ, за рулем которого сидел президент России Владимир Путин. Движение автотранспорта по переправе открыли сутки спустя, 16 мая 2018 года.

В 2019 году должен быть открыт весь функционал Крымского моста. К новогодним праздникам по переправе в штатном режиме должен поехать железнодорожный транспорт. Первый поезд с пассажирами пересечет путепровод 23 декабря. Расписание движения составов из Москвы и Санкт-Петербурга уже опубликовано в общем доступе.