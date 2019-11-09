В первый день на поезда в Крым купили около четырех тысяч билетов

Проданы первые железнодорожные билеты из Крыма Подробнее

В компании добавили, что больше половины билетов были куплены в первые часы продаж. Билеты появились в кассах в 8:00 мск 8 ноября — за 60 суток до отправления первых поездов на полуостров и обратно.

Пассажирское железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 23 декабря. На полуостров будут ходить поезда сообщением Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь.

Поездка из Петербурга продлится 43 часа, из Москвы — 33 часа.

Ранее компания-оператор показала вагоны, которые будут в составе крымских поездов. Между Петербургом в Севастополем пустят пять поездов с одноэтажными купейными и плацкартными вагонами

Из Москвы в Симферополь пойдут четыре двухэтажных состава. В них будут вагоны купе и СВ.