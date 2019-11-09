  • В первый день на поезда в Крым купили около четырех тысяч билетов

    09 ноября 2019, 00:32

    Кирилл Фролов

    С началом продаж билетов на поезда из Москвы и Петербурга в Крым за первый день были реализованы около четырех тысяч билетов. Об этом РБК сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс», организующая перевозки.
    В первый день на поезда в Крым купили около четырех тысяч билетов

    Проданы первые железнодорожные билеты из Крыма

    Подробнее

    В компании добавили, что больше половины билетов были куплены в первые часы продаж. Билеты появились в кассах в 8:00 мск 8 ноября — за 60 суток до отправления первых поездов на полуостров и обратно.

    Пассажирское железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 23 декабря. На полуостров будут ходить поезда сообщением Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь.

    Поездка из Петербурга продлится 43 часа, из Москвы — 33 часа.

    Ранее компания-оператор показала вагоны, которые будут в составе крымских поездов. Между Петербургом в Севастополем пустят пять поездов с одноэтажными купейными и плацкартными вагонами

    Из Москвы в Симферополь пойдут четыре двухэтажных состава. В них будут вагоны купе и СВ.