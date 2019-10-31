Расписание поездов в Крым появилось в открытом доступе

ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети «ВКонтакте» расписание движения скорого поезда № 28 между Москвой и Симферополем. Двухэтажный поезд будет двигаться 33 часа 5 минут, отправившись из столицы в 23:44, он окажется в конечном пункте в 8:50 вторых суток. Отмечается, что его путь по полуострову займет около пяти часов.

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Обратный поезд № 27 отправится из Симферополя в 18:20 и прибудет в столицу в 5:10, его путь будет длиться 34 часа 50 минут.

Также стало известно расписание поездов между Севастополем и Санкт-Петербургом. Такой маршрут от начальной до конечной точки займет более 40 часов.

Пассажирские поезда начнут движение по Крымскому мосту уже в начале декабря текущего года. Грузовое сообщение запустят летом.