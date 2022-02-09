Кремль назвал достаточными меры для поддержания экономического развития России

Меры, которые в данный момент реализуются для поддержания темпов экономического развития России, являются достаточными. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сейчас во всем мире складывается напряженная экономическая ситуация. Однако Россия не нуждается в каких-либо дополнительных мерах для предотвращения замедления темпов роста экономики, отметил Песков.

«Набор программ развития, национальных планов развития, которые реализуются, и есть меры, которые нацелены на то, чтобы мы поддерживали необходимые темпы развития», — заявил он на брифинге с журналистами.

Ранее пресс-секретарь российского лидера прокомментировал длину стола для переговоров между президентом страны Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Пескова, расстояние между главами двух стран объясняется мерами против коронавируса.

Длина стола для переговоров русского и французского президентов стала поводом для мемов. Некоторые пользователи интернета сравнили его с площадкой для бадминтона. А телеведущий Иван Ургант предположил, что фото глав двух стран было сделано на панорамную камеру.