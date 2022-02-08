«Очень длинный стол» между Путиным и Макроном объяснили в Кремле

«Очень длинный стол» между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном не объясняется ничем больше, кроме как противоэпидемическими мерами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Исключительно эпидемиологические меры», — так ответил Песков изданию «Подъем» на вопрос о том, был ли какой-либо контекст в использовании именно такого стола.

Источник фото: пресс-служба Кремля

Комментаторы в социальных сетях, увидевшие фотографию с переговоров, шутили, что именно из-за длинного стола беседа лидеров двух стран продлилась пять часов.

Ранее СМИ писали, что Путин и Макрон в ходе переговоров заключили сделку по Украине, договорившись вместе работать над снижением напряженности. По информации зарубежных журналистов, российская сторона согласилась на то, чтобы не предпринимать новые «военные решения» и обсуждать развертывание своих вооруженных сил.

Также Путин, по информации источников FT, согласился вывести из Белоруссии до 30 тысяч военных. Макрон же заявил, что для создания стабильности нужно разработать конкретные гарантии безопасности для стран Евросоюза, России и Украины. Он подчеркнул, что Путин согласился обсуждать деэскалацию конфликта с Украиной.