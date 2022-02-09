«Панорамная камера». Ургант иронично оценил стол переговоров Путина и Макрона в Кремле

Длина стола, за которым вечером 7 февраля вели переговоры президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, стала поводом для шуток телеведущего Ивана Урганта. В эфире программы «Вечерний Ургант» шоумен допустил ряд колких высказываний по этому поводу.

Переговоры лидеров двух государств длились на протяжении шести часов, напомнил ведущий. Ургант продемонстрировал фотографию, где показан стол, за которым сидели президенты.

«Сразу хочу сказать, что такой длинный стол… Этот снимок делался на панорамную камеру. И это понятно почему. Потому что существует все-таки еще в мире вирус», — заметил Ургант.

Длина стола для переговоров русского и французского президентов стала поводом для мемов. Некоторые пользователи интернета сравнили его с площадкой для игры в бадминтон. Другие соотнесли его с картиной известного итальянского художника Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Телеведущий и здесь не остался в стороне. Ургант продемонстрировал коллаж, в котором часть стола вместе с президентом Франции оказалась на улице, возле Кремля.