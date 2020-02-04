Кремль: Дуда пока не получал приглашения на 9 Мая в Москву
Ситуацию пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого привело РИА «Новости».
«Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня», — заявил официальный представитель Кремля.
На торжества в Россию уже пригласили американского президента Дональда Трампа. В Москве ждут главу Турции Реджепа Эрдогана и немецкого лидера Ангелу Меркель. Приглашение получили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и председатель КНР Си Цзиньпин. Всего свое намерение приехать в российскую столицу на торжественные мероприятия подтвердили 17 мировых лидеров.
Президент Польши Анджей Дуда решил не ехать на Всемирный форум памяти жертв Холокоста. На нем якобы «не учитывали усилия польских военных в борьбе с нацистской Германией». Варшава не пригласила российского лидера Владимира Путина на польские мероприятия, которые тоже были посвящены Холокосту.
В Польше уже задумались о том, что отношения между двумя странами должны нормализоваться. К таким выводам пришел глава польского МИД Яцек Чапутович.