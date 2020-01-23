Президент Польши придумал причину для отказа почтить память жертв Холокоста

Президент Польши Анджей Дуда объяснил свое решение об отказе от поездки на Всемирный форум памяти жертв Холокоста. По его мнению, на мероприятии в Иерусалиме просто не учли усилия польских военных в борьбе с нацистской Германией.

На пресс-конференции в Давосе Дуда, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что на мероприятии в Иерусалиме «не учитывали усилия польских военных в борьбе с нацистской Германией». Поэтому свое решение отказаться от поездки в Израиль он считает «правильным», пишет Wpolityce.

Дуда отметил, что Варшава продолжит устраивать масштабные медиакампании, которые будут направлены на продвижение польских взглядов на события Второй мировой войны.

Всемирный форум памяти жертв холокоста проходит 23 января в Израиле. Участие в нем принимают лидеры 45 государств, в числе которых и Россия.

Польша и Литва ранее отказались принимать участие в памятном мероприятии. Лидер Украины Владимир Зеленский также не приехал в Израиль на Всемирный форум памяти жертв Холокоста. Места украинской делегации он уступил людям, которые пережили холокост.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг, 23 января, открыли мемориал «Свеча памяти» в Иерусалиме. Он посвящен героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда во время ВОВ.