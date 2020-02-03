Польше захотелось нормальных отношений с Россией

По мнению министра, Польша выиграла исторический спор с Россией, которой «не удалось навязать свое повествование истории». Теперь, по словам Чапутовича, страны должны стремиться к тому, чтобы успокоить эмоции и нормализовать отношения.

«Потому что, несмотря на все различия, мы, в конце концов, соседи», — заметил глава польского МИД.

Он добавил, что выступление российского президента Владимира Путина на всемирном форуме памяти жертв Холокоста «было не особенно антипольским».