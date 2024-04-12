Власть 12 апреля 2024, 10:07 Космонавты Петелин и Федяев стали Героями России Путин указом присвоил космонавтам Петелину и Федяеву звания Героев России Роскосмос

Читать 360tv в

Космонавтам-испытателям из Московской области Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву присвоили звание Героя России и летчика-космонавта. Указ президента Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции присвоить звание Героя Российской Федерации», — постановил президент.

Реклама

Этим же указом Владимир Путин удостоил Дмитрия Петелина и Андрея Федяева почетного звания летчика-космонавта России. Члена экипажа МКС из Белоруссии Марину Василевскую, замкомандира российского отряда космонавтов Олега Новицкого и его коллегу Сергея Прокопьева наградили орденом Гагарина.

Инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов подмосковного Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Дмитрий Петелин и космонавт-испытатель Андрей Федяев неоднократно выходили в открытый космос. Олег Новицкий и Марина Василевская в начале 2024 года вернулись с МКС.