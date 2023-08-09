Технологии 09 августа 2023, 23:37 Члены российского экипажа МКС вышли в открытый космос Российские космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос с МКС Кадр трансляции Роскосмоса

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Члены российского экипажа Международной космической станции Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос 9 августа. Трансляцию процесса запустили на сайте Роскосмоса.

Космонавты покинули МКС для пятой за 2023 год внекорабельной деятельности. Прокопьев и Петелин должны смонтировать на модуле «Рассвет» дополнительные экраны микрометеороидной защиты. Их установят на места, освободившиеся после переноса дополнительного радиационного теплообменника и шлюзовой камеры на модуль «Наука».

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Кроме того, члены экипажа впервые проведут тестовый перенос Прокопьева на рабочем месте с помощью дистанционного манипулятора ERA. Управлять техникой будет Андрей Федяев с борта МКС.

Прокопьев покинул станцию в скафандре «Орлан-МКС» №5 с красными полосками. Петелин вышел в открытый космос в скафандре «Орлан-МКС» №4 с синими лампасами. Предполагается, что в общей сложности россияне проведут вне МКС шесть часов и 45 минут.

Прокопьев и Петелин уже покидали борт Международной космической станции в мае. Тогда они пробыли в открытом космосе пять часов.