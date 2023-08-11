Наука 11 августа 2023, 13:08 Марина Василевская из Белоруссии полетит на МКС в марте 2024 года Президент Белоруссии Лукашенко: в начале 2024 года Марина Василевская отправится на МКС Роскосмос

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В первом квартале 2024 года бортпроводница авиакомпании «Белавиа» Марина Василевская полетит на Международную космическую станцию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об этом на мероприятии в Национальном аэропорту Минск, сообщило БелТА.

«Она полетит в первом квартале будущего года, может быть, в марте. Это связано с аварией на МКС. <…> У [Роскосмоса] было одно условие, которое впоследствии и выполнила белорусская сторона, — чтобы в космос отправилась женщина», — сказал глава государства.

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Марину Василевскую включили в основной экипаж. Командиром корабля назначили космонавта Олега Новицкого, бортинженером — астронавтку НАСА Трейси Эллен Колдвелл-Дайсон. Дублерами утвердили космонавта Ивана Вагнера, детского хирурга из Белоруссии Анастасию Ленкову и астронавта НАСА Доналда Роя Петтита.

Первого белорусского космонавта планировали отправить на орбиту осенью 2023 года, но перенесли старт на полгода, сообщили «Известия». Роскосмос заявил, что пилотируемый корабль «Союз МС-25» запустят 13 марта 2024 года. Обе претендентки на полет приехали в Центр подготовки космонавтов на восьмимесячные тренировки.