Косачев назвал реакцию Госдепа на убийство Дугиной примером двуличия

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев высказал мнение, что комментарий Госдепартамента США об убийстве Дарьи Дугиной — образец политического двуличия. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«Спустя двое суток после убийства Дарьи Дугиной и спустя сутки после разоблачения ее украинской убийцы Госдеп США разразился вымученным комментарием… Образец словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма. По сути такое заявление Госдепа — своего рода индульгенция на теракты украинцев против россиян, что бы там ни было сказано по форме», — заявил он.

По его словам, США, которые «прикрывают убийц», становятся их же соучастниками.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты осуждают убийства мирных граждан. Он заявил, что надеется на расследование этого дела российской стороной. Прайс подчеркнул, что Украина отрицает свою причастности к убийству Дугиной.

Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. В ее машине сработало взрывное устройство.

ФСБ 22 августа заявила, что за убийство Дугиной стоят украинские спецслужбы, а исполнителем преступления является гражданка Украины Наталья Вовк.