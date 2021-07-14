Компромиссов нет: Песков жестко ответил ЕСПЧ по теме однополых браков в России

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления ЕСПЧ по поводу однополых браков. Он сообщил, что никакой компромиссной формы регистрации нет, страна будет ориентироваться на свою Конституцию.

«У нас абсолютно однозначная формулировка в Конституции и абсолютно однозначная цифра граждан России, которые такую однозначную позицию поддерживают», — процитировало РИА «Новости» его слова.

Песков утвердительно ответил журналистам, что в этом вопросе президент ориентируется на большинство, которое имеет такое отношение к однополым бракам, а также на российские законы. По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин на рекомендацию ЕСПЧ никак не реагировал.

Ранее российские власти неоднократно подчеркивали, что официальный брак в нашей стране может быть заключен только между мужчиной и женщиной. Однако при этом они указывали, что однополые пары в РФ не подвергаются ущемлению или каким-либо преследованиям.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что России не нужно реагировать на требования Европейского суда по правам человека узаконить однополые союзы в России.