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    14 июля 2021, 14:15

    Компромиссов нет: Песков жестко ответил ЕСПЧ по теме однополых браков в России

    Анастасия Калинина

    Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления ЕСПЧ по поводу однополых браков. Он сообщил, что никакой компромиссной формы регистрации нет, страна будет ориентироваться на свою Конституцию.

    Компромиссов нет: Песков жестко ответил ЕСПЧ по теме однополых браков в России

    «У нас абсолютно однозначная формулировка в Конституции и абсолютно однозначная цифра граждан России, которые такую однозначную позицию поддерживают», — процитировало РИА «Новости» его слова.

    Песков утвердительно ответил журналистам, что в этом вопросе президент ориентируется на большинство, которое имеет такое отношение к однополым бракам, а также на российские законы. По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин на рекомендацию ЕСПЧ никак не реагировал.

    Ранее российские власти неоднократно подчеркивали, что официальный брак в нашей стране может быть заключен только между мужчиной и женщиной. Однако при этом они указывали, что однополые пары в РФ не подвергаются ущемлению или каким-либо преследованиям.

    Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что России не нужно реагировать на требования Европейского суда по правам человека узаконить однополые союзы в России.